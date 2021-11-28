رئيس مدينة الحامول يقود حمله لرفع الإشغالات من الشوارع

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قاد اليوم عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول حملة رفع الاشغالات وإزالة الاكشاك المخالفة بشوارع المدينة.

كما قام ايسر عبدالرحيم، ووليد سكر نائبي رئيس المركز والمدينة يرافقهم مسؤولي قسم الاشغالات وشرطة المرافق برفع الباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع والأرصفة ويعيقون حركة المرور بشارع العاشر من رمضان ومدخل تريان وشارع ابو بكر الصديق المخالفة بجوار مجمع المواقف لتيسير حركة المرور والقضاء على الاختناقات المرورية أمام مجمع المواقف.

وأكد رئيس مدينة الحامول أنه لن يسمح بأي إشغالات في شوارع المدينة وأرصفتها.