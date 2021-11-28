دينار مملوكي وسنسكار قبطي.. متحف الإسكندرية القومي يعلن استفتاء شهر ديسمبر (صور)

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أعلن متحف الاسكندرية القومى، عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين ومحبي الآثار في الإسكندرية، تحت عنوان «انت من تقرر»، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعى بين المتحف والجمهور، للتصويت على القطع المتنافسة واختيار الحاصلة على أعلى الأصوات ليتم عرضها بالمجان للجمهور خلال شهر ديسمبر المقبل.

وخصص المتحف استفتاء هذا الشهر من خلال عرض بعض القطع المميزة بعنوان «اليوم العالمي للغة العربية».

وشملت القطع المنافسة، إفريز مزخرف بنقش كتابي منفذ بخط النسخ المملوكي بأسلوب الحفر البارز على خلفية ذات زخارف نباتية قوامها أفرع وأوراق وريدات وكيزان صنوبر، وجاءت القطعة الثانية عبارة عن ضلفة باب يزينها ست وحدات زخرفية بداخل كل منها صليب أعلى الباب نقش باللغة العربية نصه: «ارفعوا أيها الملوك أبوابكم، ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد».

أما القطعة الثالثة فجاءت عبارة عن دينار مملوكي عليه نص مكون من خمسة سطور يحمل اسم «قلاوون الصالحي» على الوجه، أما الظهر نصه الشهادة «لا اله إلا الله محمد رسول الله»، والقطعة الرابعة عبارة عن «سنكسار» الستة شهور الأولى من السنة القبطية من شهر توت إلى شهر أمشير باللغة العربية ويشمل سيرة القديس «اثيانوس» مكتوبة بالمداد الأسود، أما أسماء الأيام والشهور مكتوبة بالمداد الأحمر.

دينار مملوكى وسنسكار قبطى .. متحف الاسكندرية القومى يعلن استفتاء شهر ديسمبر: تنافس 4 قطع (صور)

دينار مملوكى وسنسكار قبطى .. متحف الاسكندرية القومى يعلن استفتاء شهر ديسمبر: تنافس 4 قطع (صور)

دينار مملوكى وسنسكار قبطى .. متحف الاسكندرية القومى يعلن استفتاء شهر ديسمبر: تنافس 4 قطع (صور)