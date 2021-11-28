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RT Arabic (روسيا اليوم)
طهران: اتخذنا الترتيبات للتوصل لاتفاق سريع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 28 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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