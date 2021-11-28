إيمي سمير غانم في رسالة لوالديها: «صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني»

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كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن حالة الحزن الشديدة التي تمر بها حتى الآن بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وقالت غيمي، في رسالة عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستجرام: «وحشتيني أوي، مش عارفه استوعب فراقك انتي وبابي وللأسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني انا ودنيا موجوده قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط، بحاول اتلهي في حاجات بس ارجع واقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي».

وتابعت: «انا اسفة اني بشارك معاكوا النكد ده، بس انا في عالم تاني وانشاءالله ربنا يكتب لي اروح اعمل عمره عشان اكيد هكون احسن باذن الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».