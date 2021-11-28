اليوم.. انطلاق أولى عروض مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

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تنطلق اليوم أولى عروض مسابقة الأفلام القصيرة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض المسابقة يبدأ في الساعة الـ 6 مساء بالمسرح الصغير، ومن المقرر أن تكون مدة هذا العرض الذي يضمن 4 أفلام، هي 64 دقيقة، تعقبها مناقشة.

وفيما يلي نستعرض قائمة الأفلام التي ستعرض اليوم ضمن المسابقة:

1- أوصلني

يعرض الفيلم الوثائقي لأول مرة دوليا، وهو من إخراج جانوس نكولوليكو أوكيما، وإنتاج جنوب أفريقيا، ومدته تبلغ 30 دقيقة، وتدور أحداثه حول بول مواسي عامل توصيل مالاوي، يعيش وحيدا، بعيدا عن عائلته، في جنوب أفريقيا، سعيا لخلق حياة أفضل لأسرته، خلال الفيلم يستعرض بول فلسفته الخاصة حول العزلة، اللغة، الوباء، في إطار قصة شاعرية عن تجربته الإنسانية السيريالية.

2- ليالي وأيام في أمريكا

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وهو من إخراج لويز تشانج، وإنتاج الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ومدته 11 دقيقة، وتدور أحداثه حول فتاة صينية تدرس في أمريكا وتتلقى خبر موت جدها، عن طريق الهاتف، وتحاول أن تقضي يوما طبيعيا، بعدها وتقرر الذهاب مع أصدقائها للمدينة بعد الدوام الدراسي، في محاولة لتلافي الصدمة، وفي التاكسي تعدل الفتاة عن قرارها في اللحظة الأخيرة.

3- صندوق أسود

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا ضمن المهرجان، وهو من إخراج يون كينام، وإنتاج كوريا الجنوبية، ومدته تبلغ 11 دقيقة، أما أحداثه فتدور حيث تصل سيارة يقودها رجل لنزل، تخرج من بابه امرأة ترتدي معطفا ونظارات شمسية، وتدخل السيارة كل شيء يبدو على ما يرام على الطريق، حتى تقطع سيارة سوداء طريق الزوجين.

4- الحفرة

يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وهو من إخراج عمرو عابد، وإنتاج مصر، ومدته 16 دقيقة، وهو يدور حول رجل خجول يقود سيارته ليلا مستمعا إلى مقطوعة أوبرا، في حين أن أخيه الأكثر انفتاحا وجرأة مقيد في صندوق السيارة. سريعا يصلون لأرض خالية ويحفر الأخ الخجول حفرة ثم يرجو أسيره أن ينام بداخلها، مع تطور الأحداث تبدأ الديناميكيات بين الأخين بالتغير، وتشتعل المواجهات أكثر فأكثر، ويصبح المشهد بلون أحمر.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.