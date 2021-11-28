وزير الدفاع يلتقي وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تعزيز سبل التواصل بين مجلسى النواب والشيوخ ووزارة الدفاع، فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التي تمس الأمن القومى المصرى، التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفدًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث تناول اللقاء استعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومى المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.

بدأ اللقاء بكلمة رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، استعرض خلالها الموقف الحالى والتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى، وجهود القوات المسلحة في مجابهة كافة المخططات التي تهدف إلى زعزعة حالة الإستقرار الأمنى التي تشهدها حالياً الدولة المصرية.

أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول جهود كلاً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم في المشروعات القومية الكبرى بما يسهم في تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحى الحياة بمختلف المجالات .

وألقى اللواء أركان حرب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات بكل تفاني وإخلاص لصالح مصر وشعبها العظيم .

فيما أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، خلال كلمته عن التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة في كافة الموضوعات والقضايا التي تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها.

كما ألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النوابن كلمة أشار فيها إلى تقدير الشعب المصرى لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس؛ لحماية حدود الدولة عبر كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وكذلك الدور الذي تقوم به لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات .

وألقى الفريق أول محمد زكي، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التي تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية؛ بما يدعم الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، في دعم ركائز الأمن القومى باعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم، كما أكد على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر وإستقرارها .

وفى سياق متصل قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وإستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مفصل لآليات العمل بالمجمع، الذي يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية، من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومى، تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.