مقتل 4 طلبة ومدرستهم في هجوم مسلح بالكاميرون

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قُتل أربعة طلبة ومدرستهم في هجوم استهدف مؤسسة ثانوية في جنوب غرب الكاميرون إحدى مناطق البلاد التي تشهد نزاعا داميا بين الجيش والانفصاليين.

وذكر التلفزيون الحكومي في الكاميرون أمس أن مؤسسة" إيكوندو تيتي" الثانوية تعرضت لهجوم من قبل مجهولين، مشيرة إلى مقتل أربعة طلبة ومدرستهم.

وأضاف التلفزيون أن الحادث خلّف أيضًا العديد من الجرحى الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات. وتشهد المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من الكاميرون منذ عام 2017 صراعاً دموياً بين الجماعات الانفصالية المسلحة الناطقة بالإنجليزية وقوات الأمن.