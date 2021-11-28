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يترقب سعر الذهب، صباح الأحد، 28 نوفمبر 2021، عودة البورصة للتداول صباح الإنثين، بعدما استقر على مدار يومين على نفس الأسعار التى حققها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصة لقضاء الإجازة الاسبوعية .

وكانت أسعار الذهب عالميا، تراجعت بنحو 2% فى نهاية الإسبوع الماضى بعد اسبوع حافل من التذبذب بين الإرتفاع والهبوط وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا ومخاوف اسراع الفيدرالى الإتحادى الامريكى لرفع سعر الفائدة وبدء التشديد النقدى لمواجهة التضخم.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر مواصلة الاستقرار عند أسعار مساء الجمعة بعدما خسر نحو 19 جنيها فى الجرام بنهاية الإسبوع الماضى، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم فى مصر، ما بين 785 و787 جنيها.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأحد، بين 897 و899 جنيهات وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأحد، بين 785 و787 جنيها ويعد عيار 21 قيراط هو الأكثر انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى والذين يفضلون اقتنائه.

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأحد، بين 673 و675 جنيهًا ويعد ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر في القاهرة والإسكندرية بسبب أذواقه ولمعانه.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الأحد، ما بين 6280 و6296 جنيها.

وهذه الأسعار تحددها شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، التي تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب يوميا في مصر وعلى المستوى العالمى، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

يترقب سعر الذهب عالميًا، اليوم، عودة التداول بالبورصة العالمية لتحديد اتجاه خلال بداية الاسبوع بعدما حقق خسائر كبيرة فى نهاية الاسبوع الماضى بلغت نحو 2% ليستقر الذهب فى نهاية التداول أسفل حاجز 1800 دولار للأوقية وتم التداول عند 1،792.60 $، ويعانى الذهب امن حالة عدم الاستقرار بسبب ضبابية المشهد الإقتصادى الأمريكى وسط تصريحات أعضاء مجلس الفيدرالى الإتحادى بالإتجاه نحو التشديد النقدى قريبا وأنه سيتم رفع الفائدة مرتين خلال العام المقبل مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لإقتناء الذهب .

ويتأثر سعر الذهب بعدة عوامل منها انتشار فيروس كورونا وظهور متحورات جديدة، و تصريحات أعضاء مجلس الفيدرالى الإتحادى الأمريكى وكذلك البيانات الإقتصادية الأمريكية والتى تحدد حجم التضخم الإقتصادى واتجاهاته .

استقرت اسعار الذهب اليوم في أسواق المال في مصر وعالميا، بسبب الإغلاق لقضاء الإجازة الاسبوعية وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 793.01 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 906.29 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 679.72 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،792.60 $ .

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