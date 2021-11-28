مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-11-2021 .. بيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية وتشيلسي يواجه مان يونايتد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-11-2021.. تشيلسي ضد مان يونايتد وسان جيرمان يواجه إيتان
تتضمن جداول مواعيد مباريات اليوم العديد من المباريات الهامة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكذلك جداول مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والتركي.
-
مباراة المصري البورسعيدي ضد ريفرز يونايتد في كأس الكونفيدرالية الإفريقية
-
مباراة بيراميدز ضد مانيما انيون في كأس الكونفيدرالية الإفريقية
-
مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي.
-
مباراة مان سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي.
-
مباراة باريس سان جيرمان ضد إيتان في الدوري الفرنسي.
-
مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني.
-
مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.
-
مباراة ميلان ضد ساسولو في الدوري الإيطالي.
-
مباراة جالاتا سراي ضد يني ملطية سبور في الدوري التركي.
جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
- برينتفورد ضد إيفرتون ||>> الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.
- بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 3 بريميوم beIN Sports 3 HD Premium.
- ليستر سيتي ضد واتفورد ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 2 بريميوم beIN Sport 2 HD Premium.
- موعد مباراة مان سيتي ووست هام ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sport 1 HD Premium.
- موعد مباراة تشيلسي ومان يونايتد ||>> الساعة 6.30 مساءا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sport 1 HD Premium.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة اليوم
- ريال بيتيس ضد ليفانتي ||>> الساعة 3 عصرا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.
- إسبانيول ضد ريال سوسييداد ||>> الساعة 5.15 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.
- موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش ||>> الساعة 7.30 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.
- موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية ||>> الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
- أودينيزي ضد جنوى ||>> الساعة 1.30 ظهرًا.
- ميلان ضد ساسولو ||>> الساعة 4 عصرًا.
- سبيزيا ضد بولونيا ||>> الساعة 4 عصرًا.
- روما ضد تورينو ||>> الساعة 7 مساءا.
- نابولي ضد لاتسيو ||>> الساعة 9.45 مساءا.
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
- آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين ||>> الساعة 4.30 عصرًا.
- لايبزيج ضد باير ليفركوزن ||>> الساعة 6.30 مساءا.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
- موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان – الساعة 2 ظهرا
- بوردو ضد ستاد بريست 29 ||>> الساعة 4 عصرا.
- لوريان ضد رين ||>> الساعة 4 عصرا.
- ستاد ريمس ضد كليرمون فوت ||>> الساعة 4 عصرا.
- موناكو ضد ستراسبورج||>> الساعة 4 عصرا.
- مونبلييه ضد ليون ||>> الساعة 6 مساءا.
- مارسيليا ضد تروا ||>> الساعة 9.45 مساءا.
جدول مواعيد مباريات الدوري التركي
- جازينتاب ضد قونيا سبور ||>> الساعة 12.30 ظهرا.
- فاتح قرا جمرك ضد طرابزون سبور ||>> الساعة 3 عصرا.
- سيفاس سبور ضد هاتاي سبور ||>> الساعة 3 عصرا.
- موعد مباراة جالاتا سراي ويني ملطية سبور ||>> الساعة 6 مساءا.
مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم والقنوات الناقلة
- موعد مباراة الهلال وأبها ||>> الساعة الثانية والنصف ظهرا تنقلها قناة الرياضية السعودية.
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية
- النادي الصفاقسي ضد توسكر ||>> الساعة 2 .ظهرا.
- زاناكو ضد بينجا ||>> الساعة 3 عصرا.
- سيمبا ضد ريد أروز ||>> الساعة 3 عصرا.
- نهضة بركان ضد آرمى باتريوريتيك ||>> الساعة 3 عصرا.
- رويال ليبوباردس ضد شبيبة القبائل ||>> الساعة 3 عصرا.
- مازيمبي ضد تشاشوما مادزيفهاديلا ||>> الساعة 4 عصرا.
- أوثو دويو ضد جور ماهيا ||>> الساعة 4.30 عصرا.
- هارتس أوف أووك ضد شبيبة الساورة ||>> الساعة 5 مساءا.
- المصري البورسعيدي ضد ريفرز يونايتد ||>> الساعة 5 مساءا.
- بيراميدز ضد مانيما انيون ||>> الساعة 5 مساءا.
- جيندارميري ناشونال ضد موتيما بيمبي ||>> الساعة 5.30 مساءا.
- نواذيبو ضد كوتون سبورت ||>> الساعة 6 مساءا.
- اويلرز ضد اورلاندو بيراتس ||>> الساعة 6 مساءا.
- أسيك ميموزا ضد انتر كلوب ||>> الساعة 6 مساءا.
- الملعب المالي ضد الأهلي طرابلس ||>> الساعة 6 مساءا.
- الاتحاد الليبي ضد إنيمبا ||>> الساعة 6 مساءا.
مباراة ليستر سيتي و تشيلسي في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية