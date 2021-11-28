مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-11-2021 .. بيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية وتشيلسي يواجه مان يونايتد

★ ★ ★ ★ ★

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-11-2021.. تشيلسي ضد مان يونايتد وسان جيرمان يواجه إيتان

تتضمن جداول مواعيد مباريات اليوم العديد من المباريات الهامة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكذلك جداول مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والتركي.

مباراة المصري البورسعيدي ضد ريفرز يونايتد في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

مباراة بيراميدز ضد مانيما انيون في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي.

مباراة مان سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد إيتان في الدوري الفرنسي.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

مباراة ميلان ضد ساسولو في الدوري الإيطالي.

مباراة جالاتا سراي ضد يني ملطية سبور في الدوري التركي.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

برينتفورد ضد إيفرتون ||>> الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.

بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 3 بريميوم beIN Sports 3 HD Premium.

ليستر سيتي ضد واتفورد ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 2 بريميوم beIN Sport 2 HD Premium.

موعد مباراة مان سيتي ووست هام ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sport 1 HD Premium.

موعد مباراة تشيلسي ومان يونايتد ||>> الساعة 6.30 مساءا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sport 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة اليوم

ريال بيتيس ضد ليفانتي ||>> الساعة 3 عصرا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

إسبانيول ضد ريال سوسييداد ||>> الساعة 5.15 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش ||>> الساعة 7.30 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية ||>> الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أودينيزي ضد جنوى ||>> الساعة 1.30 ظهرًا.

ميلان ضد ساسولو ||>> الساعة 4 عصرًا.

سبيزيا ضد بولونيا ||>> الساعة 4 عصرًا.

روما ضد تورينو ||>> الساعة 7 مساءا.

نابولي ضد لاتسيو ||>> الساعة 9.45 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين ||>> الساعة 4.30 عصرًا.

لايبزيج ضد باير ليفركوزن ||>> الساعة 6.30 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان – الساعة 2 ظهرا

بوردو ضد ستاد بريست 29 ||>> الساعة 4 عصرا.

لوريان ضد رين ||>> الساعة 4 عصرا.

ستاد ريمس ضد كليرمون فوت ||>> الساعة 4 عصرا.

موناكو ضد ستراسبورج||>> الساعة 4 عصرا.

مونبلييه ضد ليون ||>> الساعة 6 مساءا.

مارسيليا ضد تروا ||>> الساعة 9.45 مساءا.

جدول مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب ضد قونيا سبور ||>> الساعة 12.30 ظهرا.

فاتح قرا جمرك ضد طرابزون سبور ||>> الساعة 3 عصرا.

سيفاس سبور ضد هاتاي سبور ||>> الساعة 3 عصرا.

موعد مباراة جالاتا سراي ويني ملطية سبور ||>> الساعة 6 مساءا.

مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال وأبها ||>> الساعة الثانية والنصف ظهرا تنقلها قناة الرياضية السعودية.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

النادي الصفاقسي ضد توسكر ||>> الساعة 2 .ظهرا.

زاناكو ضد بينجا ||>> الساعة 3 عصرا.

سيمبا ضد ريد أروز ||>> الساعة 3 عصرا.

نهضة بركان ضد آرمى باتريوريتيك ||>> الساعة 3 عصرا.

رويال ليبوباردس ضد شبيبة القبائل ||>> الساعة 3 عصرا.

مازيمبي ضد تشاشوما مادزيفهاديلا ||>> الساعة 4 عصرا.

أوثو دويو ضد جور ماهيا ||>> الساعة 4.30 عصرا.

هارتس أوف أووك ضد شبيبة الساورة ||>> الساعة 5 مساءا.

المصري البورسعيدي ضد ريفرز يونايتد ||>> الساعة 5 مساءا.

بيراميدز ضد مانيما انيون ||>> الساعة 5 مساءا.

جيندارميري ناشونال ضد موتيما بيمبي ||>> الساعة 5.30 مساءا.

نواذيبو ضد كوتون سبورت ||>> الساعة 6 مساءا.

اويلرز ضد اورلاندو بيراتس ||>> الساعة 6 مساءا.

أسيك ميموزا ضد انتر كلوب ||>> الساعة 6 مساءا.

الملعب المالي ضد الأهلي طرابلس ||>> الساعة 6 مساءا.

الاتحاد الليبي ضد إنيمبا ||>> الساعة 6 مساءا.