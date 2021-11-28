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مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-11-2021 .. بيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية وتشيلسي يواجه مان يونايتد

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-11-2021 .. بيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية وتشيلسي يواجه مان يونايتد مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-11-2021 .. بيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية وتشيلسي يواجه مان يونايتد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-11-2021.. تشيلسي ضد مان يونايتد وسان جيرمان يواجه إيتان

تتضمن جداول مواعيد مباريات اليوم العديد من المباريات الهامة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكذلك جداول مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والتركي.

  • مباراة المصري البورسعيدي ضد ريفرز يونايتد في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

  • مباراة بيراميدز ضد مانيما انيون في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

  • مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي.

  • مباراة مان سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي.

  • مباراة باريس سان جيرمان ضد إيتان في الدوري الفرنسي.

  • مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني.

  • مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

  • مباراة ميلان ضد ساسولو في الدوري الإيطالي.

  • مباراة جالاتا سراي ضد يني ملطية سبور في الدوري التركي.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

  • برينتفورد ضد إيفرتون ||>> الساعة 4 عصرا بتوقيت .
  • بيرنلي ضد توتنهام هوتسبير ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 3 بريميوم beIN Sports 3 HD Premium.
  • ليستر سيتي ضد واتفورد ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 2 بريميوم beIN Sport 2 HD Premium.
  • موعد مباراة مان سيتي ووست هام ||>> الساعة 4 عصرا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sport 1 HD Premium.
  • موعد مباراة تشيلسي ومان يونايتد ||>> الساعة 6.30 مساءا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sport 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة اليوم

  • ريال بيتيس ضد ليفانتي ||>> الساعة 3 عصرا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.
  • إسبانيول ضد ريال سوسييداد ||>> الساعة 5.15 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.
  • موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش ||>> الساعة 7.30 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.
  • موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية ||>> الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

  • أودينيزي ضد جنوى ||>> الساعة 1.30 ظهرًا.
  • ميلان ضد ساسولو ||>> الساعة 4 عصرًا.
  • سبيزيا ضد بولونيا ||>> الساعة 4 عصرًا.
  • روما ضد تورينو ||>> الساعة 7 مساءا.
  • نابولي ضد لاتسيو ||>> الساعة 9.45 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

  • آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين ||>> الساعة 4.30 عصرًا.
  • لايبزيج ضد باير ليفركوزن ||>> الساعة 6.30 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

  • موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان – الساعة 2 ظهرا
  • بوردو ضد بريست 29 ||>> الساعة 4 عصرا.
  • لوريان ضد رين ||>> الساعة 4 عصرا.
  • ستاد ريمس ضد كليرمون فوت ||>> الساعة 4 عصرا.
  • موناكو ضد ستراسبورج||>> الساعة 4 عصرا.
  • مونبلييه ضد ليون ||>> الساعة 6 مساءا.
  • مارسيليا ضد تروا ||>> الساعة 9.45 مساءا.

جدول مواعيد مباريات الدوري التركي

  • جازينتاب ضد قونيا سبور ||>> الساعة 12.30 ظهرا.
  • فاتح قرا جمرك ضد طرابزون سبور ||>> الساعة 3 عصرا.
  • سيفاس سبور ضد هاتاي سبور ||>> الساعة 3 عصرا.
  • موعد مباراة جالاتا سراي ويني ملطية سبور ||>> الساعة 6 مساءا.

مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم والقنوات الناقلة

  • موعد مباراة الهلال وأبها ||>> الساعة الثانية والنصف ظهرا تنقلها قناة الرياضية .

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

  • النادي الصفاقسي ضد توسكر ||>> الساعة 2 .ظهرا.
  • زاناكو ضد بينجا ||>> الساعة 3 عصرا.
  • سيمبا ضد ريد أروز ||>> الساعة 3 عصرا.
  • نهضة بركان ضد آرمى باتريوريتيك ||>> الساعة 3 عصرا.
  • رويال ليبوباردس ضد شبيبة القبائل ||>> الساعة 3 عصرا.
  • مازيمبي ضد تشاشوما مادزيفهاديلا ||>> الساعة 4 عصرا.
  • أوثو دويو ضد جور ماهيا ||>> الساعة 4.30 عصرا.
  • هارتس أوف أووك ضد شبيبة الساورة ||>> الساعة 5 مساءا.
  • المصري البورسعيدي ضد ريفرز يونايتد ||>> الساعة 5 مساءا.
  • بيراميدز ضد مانيما انيون ||>> الساعة 5 مساءا.
  • جيندارميري ناشونال ضد موتيما بيمبي ||>> الساعة 5.30 مساءا.
  • نواذيبو ضد كوتون سبورت ||>> الساعة 6 مساءا.
  • اويلرز ضد اورلاندو بيراتس ||>> الساعة 6 مساءا.
  • أسيك ميموزا ضد انتر كلوب ||>> الساعة 6 مساءا.
  • الملعب المالي ضد الأهلي طرابلس ||>> الساعة 6 مساءا.
  • الاتحاد الليبي ضد إنيمبا ||>> الساعة 6 مساءا.
مباراة ليستر سيتي و تشيلسي في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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