الجيزة: إزالة التعديات بطول حرم السكة الحديد بمركز أوسيم

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نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 18، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدول.

وخلال الحملات تم إزالة الاكشاك والعشش وكافة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بطول خط السكك الحديد بنطاق المركز، بدايةً من مزلقان لعبة طريق ترعة الزمر بقرية بشتيل ومروراً بالكوم الأحمر وحتى قرى برطس وصيدا نطاق مركز أوسيم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة.