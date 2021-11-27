ضبط محال خالفت شروط الجمعة البيضاء بالإسكندرية

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شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملة على المحال والمولات المشاركة في فعاليات الجمعة البيضاء، السبت.

وأسفرت الحملة عن ضبط محلين للمصنوعات الجلدية بمنطقة محطة الرمل لعدم قيامهما بالإعلان عن الأسعار الشاملة للسلع داخل المحل بالمخالفة للقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، وضبط محل للملابس الجاهزة بمنطقة محطة الرمل لعدم قيامه بالإعلان عن الأسعار الشاملة للسلع داخل المحل بالمخالفة للقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

كما أسفرت الحملة عن ضبط محل للعطور والإكسسوارات بمنطقة محطة الرمل لقيامه بحيازة سلع مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، حيث تم التحفظ على ٧٠ نظارة شمس مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، و٢٠ زجاجة برفان لأنواع مختلفة مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، و٢٠ زجاجة برفان لأنواع مختلفة مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، و١٠ عبوات إسبراي مستورد غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

كما تم ضبط محل للملابس الجاهزة بمنطقة محطة الرمل لقيامه بحيازة سلع مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، حيث تم التحفظ على ١٠ جواكت رجالي مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، و١٠ بالطوهات رجالي مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، و٢٠ حذاء مقاسات مختلفة مستوردة غير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، كما تم المرور والتفتيش على عدد ٢٥ محلًا وتم التفتيش على الإعلان عن الأسعار الشاملة للسلع والتأكد من إصدار فواتير قانونية للمستهلكين وتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع والتأكد من حقيقة عروض الوايت فرايدي وتم التنبيه باللازم.