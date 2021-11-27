45 شاباً وفتاة يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز المنشأة بسوهاج

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نظمت محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لعدد 45 شاباً وفتاة من أبناء المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز المنشاة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والإنتماء لديهم.

تضمنت الجولة- بحسب بيان للمركز الإعلامى للمحافظة- قيام وفد الشباب بزيارة لمشروعات قرية «روافع العيساوية»، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، ومجمع الخدمات الحكومية، ووحدة الإسعاف بالقرية، ثم تفقدوا محطة مياه شرب المنشاة (2) بجزيرة المنتصر، كما تفقدوا محطة رفع الصرف الصحي بقرية روافع العيساوية .

واستمع الشباب- خلال جولتهم- إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للإنتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، وما توفره من خدمات للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الإهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.