  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط طن بلح يحوي سوس وحشرات في مصنع مخالف غرب الإسكندرية

Print
ضبط طن بلح يحوي سوس وحشرات في مصنع مخالف غرب الإسكندرية ضبط طن بلح يحوي سوس وحشرات في مصنع مخالف غرب الإسكندرية

شنت إدارة تموين العجمي في الإسكندرية، برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث ، السبت، حملة تموينية أسفرت عن ضبط مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية بمنطقة البيطاش بدون ترخيص من الجهات المختصة وقيامه بالتلاعب فى الصلاحية عن طريق إعادة قيامه بالتعبئة من الأجولة بتاريخ لاحق عن التاريخ الأصلى للأجولة وحيازة سلع غذائية بدون الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على ١٨ جوال بلح بالنوى زنة الواحد ٥٥ كجم بدون بيانات ويوجد به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمى باجمالى ٩٩٠ كجم، و٣٠ جوال ملح صخرى زنة الجوال الواحد ٢٥ ك باجمالى ٧٥٠ كجم، و٢٠ باكت ملح ×٢٠ كيس ×٣٠٠ جرام باجمالى ١٢٠ كجم، و٣٠ باكت أرز ×٢٠ كيس × كيلو باجمالى ٦٠٠ كجم، و٢٠ جوال أرز زنة الجوال الواحد ٢٥ ك باجمالى ٥٠٠ كيلوجرام.

كما تم تحرير ١٢ عدم حمل شهادة صحية، و5 لعدم إعلان عن الأسعار.

المصرى اليوم