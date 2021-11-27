ضبط طن بلح يحوي سوس وحشرات في مصنع مخالف غرب الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

شنت إدارة تموين العجمي في الإسكندرية، برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين، السبت، حملة تموينية أسفرت عن ضبط مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية بمنطقة البيطاش بدون ترخيص من الجهات المختصة وقيامه بالتلاعب فى الصلاحية عن طريق إعادة قيامه بالتعبئة من الأجولة بتاريخ لاحق عن التاريخ الأصلى للأجولة وحيازة سلع غذائية بدون الفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على ١٨ جوال بلح بالنوى زنة الواحد ٥٥ كجم بدون بيانات ويوجد به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمى باجمالى ٩٩٠ كجم، و٣٠ جوال ملح صخرى زنة الجوال الواحد ٢٥ ك باجمالى ٧٥٠ كجم، و٢٠ باكت ملح ×٢٠ كيس ×٣٠٠ جرام باجمالى ١٢٠ كجم، و٣٠ باكت أرز ×٢٠ كيس × كيلو باجمالى ٦٠٠ كجم، و٢٠ جوال أرز زنة الجوال الواحد ٢٥ ك باجمالى ٥٠٠ كيلوجرام.

كما تم تحرير ١٢ عدم حمل شهادة صحية، و5 لعدم إعلان عن الأسعار.