«شباب ورياضة» الأقصر: تنفيذ مبادرة «قيمنا من تراثنا» للتوعية الدينية والأخلاقية

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نفذت الشباب والرياضة مبادرة قومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار «قيمنا من تراثنا» بمركز شباب طيبة العوامية، تحت رعاية السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف صلاح رشوان مدير عام المديرية.

وقال صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، إن المديرية نفذت مبادرة قومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار قيمنا من تراثنا بمركز شباب طيبة العوامية.

وقد القى فعاليات المبادرة المحاضرين كلا من، جهاد شوقى، آمين متاحف بالأقصر، فضيلة الشيخ / اسلام محمد بمديرية أوقاف أسوان، القس، ارمانيوس رومانى فريد.