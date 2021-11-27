عبدالله السعيد: مواجهة مانياما بطل الكونغو صعبة

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قال عبدالله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إن مواجهة مانياما بطل الكونغو في ذهاب دو الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون صعبة كونها أمام فريق متميز وقوي، ولكن بيراميدز جاهز تماما لتلك المواجهة ولديه هدف واحد وهو مواصلة المشوار حتى النهاية.

وأشار السعيد للمركز الإعلامي أن مواجهتي مانياما هامتين كونهما مؤهلتين لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية، وهي مرحلة مهمة للغاية لابد من الوصول إليها قبل فترة التوقف المقبلة، مشددا على أنه لابد من العودة بنتيجة جيدة تؤمن تأهل الفريق للدور المقبل.

شدد السعيد على أن اللعب على ملعب نجيل صناعي وفي درجة حرارة أمر اعتاد عليه اللاعبون والفريق يمتلك من النجوم أصحاب الخبرات ما يمكنهم من التعامل مع الوضع بالصورة المطلوبة لأن الأهم حاليا هو العودة بنتيجة جيدة، قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

وأكد أن بيراميدز هدفه في جميع البطولات التي يشارك فيها هو الفوز بها والمنافسة حتى النهاية وهو هدف النادي وسعي جميع المنظومة لتحقيق أول البطولات.