مأساة أب.. الأبناء طردوا والدهم من البيت: «لو هتجيب فلوس هتقعد أو هنرميك في الشارع»

★ ★ ★ ★ ★

في فقرة إنسانية خاصة من برنامج «واحد من الناس» عرض الإعلامي د. عمرو الليثي، مأساة أب يدعى عم صالح، تعرض لأسوأ معاملة من أبنائه.

روى الأب المصاب بمرض الشلل الرعاش، تفاصيل المأساة التي يعيشها: «أبنائي قالوا لي لو هتجيب فلوس هتقعد، ولو مش هتجيب هنرميك في الشارع، ومتقعدش من غير ما تدفع، وابني ضربني برجله عشان قاعد تحت البيت».

وأضاف: «أبنائي الثلاثة رموني في الشارع، وضربوني كمان، وبنتي كانت بتنشر عليّ الغسيل في المكان اللي كنت قاعد فيه في الشارع تحت البيت».

وأجرى الإعلامي عمرو الليثي اتصالًا بنت عم صالح، ووضعت السماعة دون أن ترد. وعلق الإعلامي عمرو الليثي، قائلا: «ذنب أبوكي في رقبتك، وعيالك هيرموكي في الشارع، زي ما انتي رميتي أبوكي في الشارع وربنا مش هسيبك». من جانبه قال عم صالح إنه «حتى لو ولادي قالوا ليا أرجع مش هروح لولادي».