وضع حجر أساس كنيسة جديدة بالحي الإماراتي ببورسعيد

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وضع الأنبا تادرس مطران بورسعيد، السبت، حجر أساس كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بالحي الإماراتي في مدينة بورسعيد، وذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة والشعب.

وقدم الأنبا تادرسشرحًا للحضور يخص محتويات الصندوق الخشبي الذي يوضع عادةً في أساس مبنى الكنيسة، وهي: الصندوق الخشبي الذي يرجع إلى خشب الصليب، ووضع بداخله الكتاب المقدس، الصليب، نسخة من بعض الصحف التي صدرت في وقت وضع حجر الأساس، مجلة الكنيسة، صورة من الترخيص الرسمي لبناء الكنيسة، العملات المستخدمة في حاليًا، صور للبابا والمطران، ووثيقة وقع عليها مطران بورسعيد وعدد من الآباء الكهنة وبعض من الشعب الذي حضر المناسبة.