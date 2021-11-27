محمد صلاح يحتفظ بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. ثلاثي ليفربول في المقدمة

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احتفظ الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج رغم عدم تسجيله في فوز ليفربول اليوم السبت 27-11-2021 على ساوثهامبتون.

وحقق فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فوزًا كبيرًا على حساب نظيره ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 27-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تسيد ليفربول مجريات اللعب تماما وسجل جوتا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 2 و32، ووضع محمد صلاح بصمته خلال اللقاء بصناعة الهدف الثاني، وسجل تياجو الكانتارا الهدف الثالث في الدقيقة 37، قبل أن يختتم فيرجل فان دايك مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-0.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثاني خلف تشيلسي 29 نقطة الذي يخوض غدا قمة الجولة أمام مانشستر يونايتد ويسعى لخطف نقاط المباراة والوصول للنقطة 32 والابتعاد عن ليفربول .

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى الهدف الحادي عشر خلال مباراة أرسنال السبت الماضي ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

كما احتل السنغالي ساديو ماني وصافة الترتيب بعدما سجل هدفه السابع أمام أرسنال أيضًا، بينما اقتحم ديوجو جوتا جدول ترتيب الهدافين بعد تسجيله هدفين في شباك ساوثهامبتون اليوم ليصل إلى الهدف السابع.

1- محمد صلاح - ليفربول - مصر - 11 هدف.

2- ساديو ماني - ليفربول - السنغال - 7 أهداف.

3- ديوجو جوتا - ليفربول - البرتغال - 7 أهداف.

4- جيمي فاردي - ليستر سيتي - إنجلترا - 7 أهداف.

5- مايكل انطونيو - وست هام - جامايكا - 6 أهداف.

6- ماكسويل كورنيت - بيرنلي - كوت ديفوار - 5 أهداف.

7- رافينيا - ليدز يونايتد - البرازيل - 5 أهداف.

8- اسماعيلا سار - واتفورد - السنغال - 5 أهداف.

9- ديوجو جوتا - ليفربول - البرتغال - 5 أهداف.

10- بيير ايمريك اوبامينج - أرسنال - الجابون - 4 أهداف.

11- روبيرتو فيرمينو - ليفربول - أرسنال - 4 أهداف.

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ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ومباريات اليوم السبت 27-11-2021 اضغط هنــــــا

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