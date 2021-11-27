القومي للمرأة في كفرالشيخ يشن حملة طرق أبواب ضد ختان الإناث بقرى مطوبس

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تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، بدأت اليوم حملة طرق الأبواب ( احميها من الختان ) بمشاركة ٥٠ رائدة ريفية ومتطوعة بجميع قرى مركز مطوبس.

تم خلال الحملة لقاء توعوي بمركز شباب برج مغيزل، تم خلاله عرض فيلم «بين بحرين» وقامت الدكتورة اماني شاكر مقررة الفرع بمناقشة الحضور في المشكلات التي تناولها الفيلم وعلى رأسها قضية الختان كما ناقشت العديد من القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء مثل زواج القاصرات والعنف الاسري والتسرب من التعليم وتحدثت منال مصطفى ومنى فضل، واعظات بالازهر الشريف عن العنف ضد المرأة والختان كمظهر من مظاهر العنف ورأي الدين في الختان وتحدثت هبه كيلاني محامية الفرع عن العقوبات القانونية للختان.

جاء ذلك بحضور يارا فهمي، مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة، التي ألقت الضوء على الخط الساخن للإبلاغ عن قضايا العنف للأطفال، تم اللقاء بالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية والخيريه ومركز الشباب ببرج مغيزل، وحضر اللقاء عدد من قيادات القرية على رأسهم عمدة القريه كما حضر العديد من عضوات الفرع من فرع المجلس، وخميس عرفه من مركز الشباب واحمد نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ.