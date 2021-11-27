«50 طفرة جديدة».. عضو إنتاج أسترازينكا يكشف توقعات فعالية اللقاح ضد متحور جنوب أفريقيا

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قال الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي لإنتاج لقاح أسترازينيكا، إن هناك قلقًا من متحور جنوب إفريقيا الجديد، لكن لا يجب المبالغة من هذا المتحور، والعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية.

تابع «سالمان»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «ten»، مساء السبت، أن هناك طفرات عديدة حدثت في متحور جنوب إفريقيا تصل لـ50 طفرة مقارنة بالسلالة التي ظهرت في ووهان في 2019، وهذه الطفرات ضعف الطفرات التي حدثت في سلالة «دلتا».

ولفت إلى أن افتراض السيناريو الأسوأ هو الأنسب في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن الأيام أو الأسابيع المقبلة ستشهد إجراء دراسات جديدة على المتحور، واختبار قدرة اللقاحات على مواجهة المتحور أم لا، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن المناعة ستظل فعالة إلى حد ما ضد المتحورات، ومن المستبعد أن تكون اللقاحات عديمة الفائدة مع المتحورات، لأن التحورات تكون بمعدل معين من الصعب تجاوزه.

أكدت السلطات في جنوب إفريقيا أن البلاد سوف تتشاطر مع دول أخرى بعينات متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا المستجد. وفي تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز» اليوم السبت قال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الابتكارات ومواجهة الأوبئة في جنوب إفريقيا: «سنتعامل معه مثلما تعاملنا مع متحور دلتا، أي سنرسل عينات هذا المتحور إلى جميع الوكالات المعنية بالسلامة البيولوجية في العالم».