بعد اتهامها بـ«خطف والدها».. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد على ليلى محمد حلاوة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز على منشور ليلى ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد اتهام شقيقته بخطف والدها من والدتها وقطع العلاقات الأسرية بينهم، موضحًا أن ليلى كانت تدافع عن والدها وشقيقته «ياسمين» بعد زفافهما، وأنه يجب مراعاة مشاعر الطرفين بسبب الزواج.

ونشر وائل عبدالعزيز عبر فيس بوك عددًا من الصور التي تجمع ليلى ابنة محمد حلاوة وياسمين عبدالعزيز، قائلًا إن «حق الرد على موضوع الأستاذة المحترمة بنت الناس المحترمين الأستاذ محمد حلاوة، يا أستاذة ليلة ده عيد ميلاد سيف ابن أختي وكان بعد طلاق ياسمين بمدة طويلة بحضور صحاب كتيرة وشهود على وجودك أنا بقى مش عارف هو حضرتك كنتي فرحانة في الصور معانا عشان فرحتنا وبتحبينا زي ما كنتي طول عمرك بتقولي ولا لرجوع والدك اللي إحنا خاطفينه منك الصراح».

وأوضح وائل عبدالعزيز «ولو ياسمين بتحاربك طوال الـ17 سنة جاية ليه بعد الطلاق تسانديها انتي وجوز حضرتك.. ياريت نراعي العشرة والسنين ونراعي إن الطرفين متجوزين حاليًا ونقفل على كده لأن أنا اللي هرد مش هي خالص.. وعفا الله عما سلف».

وكانت وجهت ليلى ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة، أمس، رسالة قوية إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طليقة والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» وكتبت: «إوعي تدّعي حاجة مش فيكي، أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير».

وأضافت: «الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة، يا ريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل. أانتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا، وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها».

واختتمت حديثها قائلة: «عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك».

وشهدت الأيام الماضية مناوشات بين ياسمين عبدالعزيز وبوسي شلبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازدادت حدة الأزمة بعد استضافة الأخيرة للفنانة ريهام حجاج، لتتحدث عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين عبدالعزيز.