ضبط 26 ألف و200 قرص دواء مهرب في صيدلية بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة في القليوبية صيدلية عثر بها على نحو 26200 قطعة أدوية مختلفة الانواع ومهربة جمركيا بدون مستندات ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء محسن شعبان مديرأمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات بوجود صيدلية تقوم ببيع الادوية مجهولة المصدر والمستوردة والغير معلومة المصدر.

تم توجية حملة بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وتم التفتيش على الصيدلية وعثر بها على 26200 قطعة أدوية بشرية مختلفة الأنواع ومهربة جمركياً بدون مستندات ومجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.