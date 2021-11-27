باعوها واشتروا موتوسيكلات وموبايلات.. ضبط عصابة سرقات الماشية بكفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية بكفر الشيخ

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، قيام 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات «الماشية»، متخذين من دائرة مركز شرطة البرلس مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعثرت القوات بحوزتهم على فرد محلي وطلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع بدوائر مراكز البرلس والحامول والرياض بإجمالي 8 رؤوس ماشية، وأرشدوا عن رأس ماشية داخل حظيرة ملك أحدهم، وكذلك سيارة نقل «المستخدمة في ارتكاب الوقائع» ملك أحدهم.

وأضافوا ببيعهم باقي الماشية وشرائهم «توك توك» ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، و4 هواتف محمولة، من متحصلات بيع رؤوس الماشية.