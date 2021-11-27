بعد تجاهل القاهرة السينمائي لدعوته..السينمائيين تعتذر لـ محسن أحمد

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تقدم مسعد فودة نقيب المهن السينمائية باعتذار إلى المخرج ومدير التصوير الكبير محسن أحمد عن تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي لدعوته لحضور حفل افتتاحه أمس.

ووجه «فودة» خطابا رسميا بالاعتذار إلى «محسن أحمد»، ونشر الأخيرة صورة منه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب نقيب المهن السينمائية في خطابه الذي وجهه إلى محسن أحمد: «عمنا.. الدكتور محسن أحمد ..صاحب إبداعات وعطاءات سينمائية متميزة ..تتلمذ على يديك الكثير..وشاركت في اعمال مميزة.. كان إسهامك سببا في تميزها وحصولها على جوائز..أرجوك لاتحزن».

وتابع: تزاملنا في مجالس إدارات النقابة، وتلعمنا منك الإيثار والانتماء، ولن ننسى حتى وانت مسافر حصلت على أعلى الاصوات حبا وتقديرا«

كان المخرج ومير التصوير الكبير محسن أحمد قد هاجم مهرجان القاهرة السينمائي خلال الساعات الماضية، معبرا عن حزنه بسبب تجاهله من مهرجان القاهرة السينمائي وعدم دعوته لحضور حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم الجمعة.

وكتب محسن أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«اتي زمنا يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي ولا تصلني دعوة للحضور..أشك انني على قيد الحياة».

لتتوالى تعليقات متابعيه «بالتأكيد سهوا أستاذنا».

محسن أحمد عمل مديرًا للتصوير في عدد كبير من أهم الأفلام المصرية، بينها: «زوجة رجل مهم» بطولة أحمد زكي وميرفت أمين، «المطارد» بطولة نور الشريف وسهير رمزي، «شبكة الموت» بطولة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي، «الكيت كات» بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، «سوق النساء» لعب أدوار البطولة حسين فهمي، شريهان ومحمود حميدة، «زهايمر» بطولة عادل إمام، نيللي كريم، فتحي عبدالوهاب، رانيا يوسف، وأحمد رزق، وأخرج الكثير من الأعمال الفنية والتي أبرزها «السيد أبوالعربي وصل»، مسلسل «بيت العيلة»، فيلم «الرجل الغامض بسلامته.