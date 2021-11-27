تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية إلى أجل غير مسمى بسبب متحور كورونا

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وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة (26 نوفمبر) على تأجيل المؤتمر الوزاري إلى أجل غير مسمي بعد اندلاع سلالة قابلة للانتقال بشكل خاص من فيروس Omicron Covid Variant B.1.1.529 مما دفع العديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر كان من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف.

كان من المقرر أن يستمر المؤتمر الوزاري الثاني عشر (MC12) حتى 30 ديسمبر، لكن الإعلان عن قيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي في سويسرا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى قاد رئيس المجلس العام داسيو كاستيلو(هندوراس) للدعوة إلى اجتماع طارئ لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لإبلاغهم بالوضع.

وقال: بالنظر إلى هذه التطورات المؤسفة وحالة عدم اليقين التي تسببها، لا نرى بديلاً سوى اقتراح تأجيل المؤتمر الوزاري وإعادة عقده في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك».

وقالت المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا إن قيود السفر تعني أن العديد من الوزراء وكبار المندوبين لم يكن بإمكانهم المشاركة في المفاوضات وجهاً لوجه في المؤتمر وإن هذا سيجعل المشاركة على قدم المساواة مستحيلة.

وأشارت إلى أن العديد من الوفود قد أكدت منذ فترة طويلة أن الاجتماع عمليا لا يوفر نوع التفاعل اللازم لإجراء مفاوضات معقدة بشأن القضايا الحساسة سياسيا.

وأجمع أعضاء منظمة التجارة العالمية على دعمهم لتوصيات المدير العام ورئيس المجلس العام، وتعهدوا بمواصلة العمل لتضييق خلافاتهم حول الموضوعات الرئيسية.