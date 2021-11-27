«قومي المرأة» يطلق حملة «احميها من الختان» في 10 محافظات

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أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان»، وذلك في ١٠ محافظات ضمن محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهم ( الغربية ودمياط، وكفرالشيخ، واسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والجيزة، والبحيرة ،والإسماعيلية، والوادى الجديد ) وذلك خلال الفترة من ٢٧-٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ .

وأكدت ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس أن الحملة تهدف نشر الوعي العام القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة .

يذكر أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامناً مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتهدف إلى التعريف بالعقوبات الجنائية المشدده التي نص عليها التعديل الاخير على قانون العقوبات القانونية رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية في ابريل الماضى والذي يشمل بالاضافة إلى تشديد العقوبه توسيع مجال التجريم بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.