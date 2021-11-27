غدًا.. تسليم ممولي المأموريات المدمجة أكواد التسجيل بالمنظومة الجديدة

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أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع بداية من 2 يناير 2022، حيث سيقوم ممولي هذه المأموريات بتقديم إقراراتهم الضريبية على تلك المنظومة الجديدة بداية من موسم الإقرارات الضريبية القادم .

وأكد عبدالقادرفى بيان صحفى- السبت- أن هذا يأتي في إطارحرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتيسيرعلى الممولين ،وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحاً أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ستغطي جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» تدريجيًا .

وتابع: نسابق الزمن لتوفيرخدمات متميزة للتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع وتقديم الدعم الفني لهم قبل بداية موسم الإقرارات الضريبية القادم، مؤكدا أن المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة تستقبل اعتبارًا من غدٍ الأحد 28 نوفمبرممولي تلك المأموريات لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ،وتقديم الدعم الفني لهم .

وأشارعبدالقادرأنه بالإضافة إلى المكاتب الأمامية، فإنه تم افتتاح 33 منفذ (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وتقديم الدعم الفني لهم منعًا للتزاحم بتلك المأموريات.

وعنوان مبنى الخزانة العامة لاظوغلي، تقاطع شارع منصور مع شارع إسماعيل أباظة بجوارمحطة مترو أنفاق سعد زغلول، أمام ضريح سعد زغلول .

وأكد رئيس المصلحة أن العمل بكل من المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة وبمبنى الخزانة العامة مستمربعد مواعيد العمل الرسمية حتى الساعة السادسة مساء ًللتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة وتغطية أية تكدسات محتملة لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل على المنظومة بسهولة ويسر .

يذكرأن المأموريات التي تم تطبيق الدمج عليها ١٤ مامورية ضريبة دخل وقيمة مضافة تم دمجهم في ١٠ ماموريات ضريبية تابعة لمنطقة القاهرة رابع وهذه المأموريات هي مأمورية ضرائب السيدة زينب ( دخل )، مأمورية ضرائب الخليفة ( دخل )، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر( دخل )، ومأمورية ضرائب المنيل( دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ( دخل )، ومأمورية ضرائب دار السلام( دخل )، ومأمورية ضرائب البساتين ( دخل )، ومأمورية ضرائب المعادي(دخل )، ومأمورية ضرائب حلوان(دخل )، ومأمورية ضرائب 15مايو(دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمــــة ( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب حلوان ( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب المعادي( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب السيدة زينب( قيمة مضافة ).