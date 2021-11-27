متحور كورونا الجديد.. «إعلام النواب» تحذر من التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية

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طالبت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مختلف وسائل الإعلام إلقاء مزيد من الضوء على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ومناشدة المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات في ظل المتحور الجديد «أوميكرون» خاصة وأن جميع التقارير تشير إلى أنه سريع الانتشار.

وقالت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب:«الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والقوية منذ بدء الجائحة للحفاظ على المواطنين ومنع تفشي الفيروس، أخرها إعلان وقف الرحلات من وإلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، اعتبارا من اليومالسبت، في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد للفيروس، والذي أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه، مما يستوجب مزيد من الالتزام من قبل المواطنين لعدم إهدار الجهود المبذولة.

وناشدت رشاد، المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت العامة والتجمعات والمواصلات العامة، وارتداء الكمامة، بالإضافة لسرعة الحصول على اللقاح والتعامل مع الموقف بعدم التهاون حتى لا يتحول الأمر لكارثة قد تتسبب في تفشى الفيروس بصورة كبيرة يصعب السيطرة عليها ومن ثم ينعكس على قطاع الصحة العامة.

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على مختلف وسائل الإعلام ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على الجائحة ومناشدة المواطنين بشكل دورى على مدار اليوم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتسجيل للحصول على اللقاح وأماكن الحصول على اللقاح حتى يكون المواطن شريك أساسى في صنع القرار.