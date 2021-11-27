سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يختتم فعالياته الجمعة

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تختتم فعاليات الدورة السادسة والعشرون من سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت الجمعة 3 ديسمبر 2021، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان.

حيث صرح الأستاذ الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية بأن الوفاء والعرفان بدور الفنان العالمي الراحل آدم حنين في تأسيس وإدارة السمبوزيوم على مدار أكثر من 25 عاماً، كان أهم مظاهر الدورة الحالية، والذي تجسد في قيام الفنان ناثان دوس «قوميسير عام السمبوزيوم»بنحت تمثال من حجر الجرانيت يجسد «حنين» الخارج من الصخرة في نظرة إلى الافق، ومتكئا على جزء من مسلة، كما تجسد ذلك في المطبوعات التي أقيمت لتوثيق أعمال الدورة الحالية، وأضاف بأن الدورة الحالية هي دورة استثنائية خاصة بعد تأجيلها لعدة أشهرة بسبب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت هو الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الجرانيت، وأسسه الفنان المصري آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير، ويتولى الإشراف على دورة الحالية «26» الفنان ناثان دوس كقوميسير عام، وبمشاركة 12نحات مصري وأجنبي؛ وهم: من روسيا الفنان ألكسندر أرمين، ومن البرازيل الفنانة كاتيوشيا بوردين دوتو، الفنان كريستوفر ماهون من إيرالندا، والفنان سيلفانبات من بليجكا والمصريين مروة مجدي، ميسون مصطفى، محمد الصياد، عبدالرحمن البرجي، إلى جانب الفنانين المشاركين في ورشة العمل المصاحبة للسمبوزيوم وهم أحمد طه، أحمد محمد حافظ، باهر أبوبكر، عماد عزت، إنجي عمارة، زينة أبوالعلا، مروة يسري، مريم عصام.