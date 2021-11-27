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يوجه رسالة لمحمود الخطيب بعد فوزه بانتخابات الأهلي

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مرتضى منصور يوجه رسالة لمحمود الخطيب بعد فوزه بانتخابات الأهلي يوجه رسالة لمحمود الخطيب بعد فوزه بانتخابات الأهلي

قدم مجلس ادارة نادي برئاسة المستشار التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة 2022- 2025.

وقال مرتضى منصور: «أتمنى أن يوفقنا الله مع المجلس الجديد في القضاء على أي فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم ».

وتابع: «ينتهز مجلس إدارة نادي الزمالك الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك».

المصرى اليوم