«القابضة للمياه»: ختام أولى الوحدات التدريبية لمديري محطات وشبكات المياه والصرف

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تدريب وتنمية قدرات العاملين ينعكس في تحقيق دور الشركة في توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

ونفذت الشركة القابضة أولى الوحدات التدريبية لمنظومة تدريب مديرى محطات وشبكات المياه والصرف الصحى تحت عنوان: «الإلمام بالقوانين المنظمة لجوده مياه الشرب والصرف الصحى وادارة الازمات»، لتطبيق المنظومة على جميع مديري المحطات والشبكات في جميع الشركات لما تحتويه من برامج فنية وإدارية وخاصه الازمات وادارتها طبقا للمعايير القياسية.

وأوضحت الشركة أنه تم تنفيذ الوحدة الأولي بشركتى مياه وصرف الاسكندرية، بهدف تطوير قدرات ومهارات مديرى محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى للوصول إلى مستوى الاداء المستهدف في ادارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

واستهدف تدريب المجموعه الاولى لمديرى محطات وشبكات المياه شركات ( مياه الاسكندريه- الدقهليه -دمياط-كفر الشيخ- الغربيه -مطروح )، بحضور المدربين من الشركة القابضه دكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة بالشركة، ودكتور احمد بيومى ودكتور على القصاص من إدارة جوده مياه الشرب ودكتورة نسرين عبدالرحمن ودكتور تامر بدوي ودكتور هاني غريب من ادارة جودة الصرف الصحي المعالج.

وقال دكتور محمود فؤاد، أن الدورة استهدفت تعريف المشاركين بالتعامل مع الجهات ذات الصله بمنظومه المياه وكذلك تم توضيح اجراءات التعامل في الازمات والطواري والتي شملت المجموعتين.

وأكد المهندس احمد جابر رئيس شركه مياه الشرب بالإسكندرية أثناء زيارته للتدريب ان تلك البرامج تساعد على توحيد المفاهيم ونقل الخبرات بين الشركات، والمجموعة الثانيه مديرى محطات وشبكات الصرف الصحى شركات ( صرف الاسكندريه -الدقهليه -دمياط-كفر الشيخ- الغربيه- مطروح).

ومن جانبه أوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية أن هذه البرامج تأتي في اطار توحيد المنهجية التدريبية وتبادل المعلومات والالمام بالمواقف المختلفه سواء في الصيانات والتشغيل.