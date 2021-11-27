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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 5.2 مليون طن حتى الآن بزيادة 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 24 نوفمبر الجاري.

وأكد التقرير أن الصادرات بلغت 5 ملايين و200 ألف و864 طنا من المنتجات الزراعية، وقد ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب والبطيخ.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و882 ألفا و300 طن، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 607 آلاف و247 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع بإجمالي 256 ألفا و255 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و201 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 94 ألفا و312 طنا.

فيما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 79 ألفا و593 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 36 ألفا و441 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 ألفا و210 أطنان، كما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية ب 20 ألفا و942 طنا، وحصل الثوم على المركز ال(11) بإجمالي 18 ألفا و784 طنا، وحصلت الجوافة على المركز ال(12) بإجمالي 14 ألفا و133 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز ال(13) في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و462 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7504 أطنان.