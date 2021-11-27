متحور كورونا الجديد.. حظر دخول المسافرين من 8 دول إفريقية إلى تايلاند

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أعلنت تايلاند حظر دخول المسافرين من 8 دول إفريقية، باعتبارها ذات مخاطر عالية فيما يتعلق بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون).

ونقلت قناة (فرانس 24) اليوم /السبت/ عن مسؤول بارز في القطاع الصحي التايلاندي أوباس كارنكاوينبونج قوله: إنه «بدءا من شهر ديسمبر المقبل، سيتم منع السفر من بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي».

وأضاف أوباس أن تايلاند لن تسمح للمسافرين من تلك الدول بالتسجيل من أجل السفر إلى تايلاند اعتبارا من السبت.

وتابع «لقد أخطرنا الخطوط الجوية وتلك الدول»، مشيرا إلى أنه لن يُسمح للمسافرين من دول إفريقية أخرى باستخدام برنامج السفر دون حجر صحي الذي تتيحه البلاد للمسافرين المطعمين بالكامل ضد فيروس كورونا.