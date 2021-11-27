تعيين 2043 شابا منهم 38 من ذوى الهمم والتفتيش على 600 منشأة بالغربية

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 2043 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 38 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5620 شاباً، كما تم توفير 470 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 1708 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 16 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 92 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي .

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية- من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أكتوبر الماضي- أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 600 منشآت ( دوري- حملات)، وإعادة التفتيش على 450 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 50 محضراً، وتلقي 7 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 5 شكاوى منها، وتبقت 2 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 65 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 2 منحة مولود بـ 4000 جنيه، ومنحة وفاة أحد الاقارب بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالى 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف 6800 جنيه رعاية صحية لـ 16 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتدريب 38 متدربأً ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 663 منشأة وإعادة التفتيش على 688 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 185 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 568 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 80 شكوى في نفس المجال، وعقد 24 ندوة توعية، كما تم التفتيش على 533 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).