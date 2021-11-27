«المصرية لشباب الأعمال»: «التهريب والتسويق والتمويل» أبرز تحديات صناعة الغزل والنسيج

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قال محمد صباح، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن صناعه الغزل والنسيج تأثرت كثيرا خلال السنوات الماضية وواجهت صعوبات كثيره، لعل أبرزها التهريب بكافة انواعه، وازمات تتعلق بالعماله، وأزمات تمويل وتضخم، وأزمات إنتاج وتسويق وتدريب، وحاليا تواجه أزمة شديدة في سلاسل الامداد، مضيفاً :«هذا لا يمنع من وجود تطور كبير بقطاع الغزل والنسيج على مدار السنوات القليلة الماضيه، لعل أبرزها التطوير السريع والجذرى، المباشر والغير مباشر، من قبل الحكومة تجاه هذه الصناعه، حيث اتخذت الحكومة والشركة القابضة للغزل والنسيج على عاتقها تطوير مصانع القطاع العام ليس فقط بالالات، ولكن ايضا بالفكر الجديد، من خلال تطوير الماكينات والمنشآت بالشركات وشراء أحدث الماكينات لزياده الإنتاج وضمان جودة الانتاج.

وأوضح في تصريحات له السبت،أنه تم إنفاق 23 مليار جنيه لتحديث الشركات القديمة والمتهالكة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذا التحديث مع توجه الدوله لزياده زراعة القطن في السنوات المقبلة سيعيد للقطن المصرى رونقه ومكانته العالميه، ويمنح مصر صادرات منتجات مصنعه وليس القطن كمادة أولية.

ولفت إلى أن الجمعية تستهدف تنمية مجتمع الاعمال عن طريق ابداء الاراء والتركيز على جهود الشباب والأجيال الجديدة التي تواكب التغيرات السريعة في الاقتصاديات ومجتمع الأعمال في الداخل والخارج، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وحلول سريعه لهذه التغيرات والمشاركة بالآراء في السياسات الاقتصادية مع الدوله، وفتح آفاق استثمارية للمستثمرين في الداخل والخارج.

وتابع:«انه في ظل التحديث الذي تقوم به الحكومة والقابضة للغزل والنسيج، تم إنشاء شركة بيع وتسويق داخل الشركة القابضة تضم مجموعة من الكفاءات والخبرات الفريدة في هذا القطاع لضبط أمور التسويق والبيع في شركات الشركة القابضه، وإنهاء ظاهرة تراكم المخزون الذي كان يعانى منه الشركات وكان عبء على الدوله، حيث تستهدف شركة التسويق زيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 25 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة».

وقال إن صادرات القطاع الخاص، زادت بنسبة 39%، مقارنة بالعام الماضى، فيما تعد الولايات المتحدة ودول الخليج وأفريقيا من أكبر الأسواق، منوها بضرورة الاتجاه للتصدير لأفريقيا وأن يكون من أولويات المصدرين بمصر في الوقت الراهن، رغم صعوبة دخول هذه الأسواق ولكن تواجدنا في السوق الافريقى مهم جدا.