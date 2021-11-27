سيدات سلة الأهلي يواجه سبورتنج في إياب نهائي دوري المرتبط

★ ★ ★ ★ ★

الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي يخوض مباراة حاسمة اليوم السبت، أمام فريق سبورتنج في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى، فيما تسبقها مباراة فريقي المرتبط بالأهلي وسبورتنج التي تقام في الخامسة والنصف مساءً.

ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي وفريق المرتبط لتحقيق الفوز من أجل حسم اللقب، حيث فاز فريق المرتبط «18 سنة» في مباراة الذهاب بنتيجة 67/73، بينما خسر فريق السيدات في لقاء الذهاب بنتيجة 100-94.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري المرتبط، على حساب مصر للتأمين، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 95-74، وفي الإياب أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 88-42، بينما تغلب فريق ١٨ سنة المرتبط في لقاء الذهاب على مصر للتأمين بنتيجة 76/62، وفي مباراة الإياب بنتيجة 70-53.