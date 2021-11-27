مواعيد مباريات اليوم السبت 27-11-2021 ومواجهات ليفربول وأرسنال وبرشلونة وبايرن ميونخ

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تنطلق اليوم عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والمصري الممتاز.

ومن أهم المباريات مواجهة ليفربول المحترف في صفوفه المصري الدولي محمد صلاح لنظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض المصري اليوم مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة لها.

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد الساعة 2:30 ظهرًا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

ليفربول ضد ساوثهامبتون الساعة 5 مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

كريستال بالاس ضد أستون فيلا الساعة 5 مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

نوريتش سيتي ضد وولفرهامبتون الساعة 5 مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

برايتون ضد ليدز يونايتد الساعة 5 مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو، الساعة 3 عصرًا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا ضد خيتافي، الساعة 7:30 مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

فياريال ضد برشلونة ، الساعة 10 مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

يوفنتوس ضد أتلانتا، الساعة 7 مساءُ، وتنقل عبر قناة BT Sport 2 HD

فينيزيا ضد انترميلان الساعة 9:45 مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports FR HD 2

فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند الساعة 4:30 عصرًا، وتذاع عبر قناة beIN Sports FR HD 1

بايرن ميونيخ ضد أرمينيا بيليفيلد الساعة 7:30 مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports FR HD 2

ايسترن كومباني ضد الجونة الساعة 5:30 مساءُ، وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD