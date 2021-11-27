متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفودا من جامعة عين شمس و«الصداقة المصرية الهندية» (صور)

★ ★ ★ ★ ★

استقبل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، أمس مجموعات من جامعة عين شمس وجمعية الصداقة المصرية الهندية ومدارس خاصة، للترويج السياحى القومى والتعرف على تاريخ المتحف مقتنيات الأسرة العلوية المعروضة بأجنحته وقاعاته.

وبدأ المتحف باستقبال مجموعة من طلبة جامعة عين شمس، من المصريين والأجانب يرافقهم الدكتور محمد صالحين، وذلك للتعرف على تاريخ المتحف وما يضمه من مقتنيات ثمينة، وقامت بالشرح لهم خلال جولتهم سارة أحمد امينة اثرية بمتحف المجوهرات الملكية.

كما استقبل المتحف وفد من جمعية الصداقة المصرية الهندية، والتى تأتى ضمن زيارة رسمية لمحافظة الإسكندرية ،حيث قام عدد من أعضاء الجمعية بزيارة المتحف واستمتعوا خلالها بالتعرف على مقتنياته الفريدة التي تعود للأسرة العلوية من خلال شرح قدمته ايمان حسين أمين بالمتحف، وكان في استقبالهم ريهام شعبان مدير المتحف وريهام الصواف وكيل المتحف للشئون الأثرية.

وزار وفد طلابى المتحف من احدى المدارس الخاصة وقام بمرافقة الزيارة والشرح لهم داخل قاعات المتحف فرحه محمود من فريق المتطوعين بمتحف المجوهرات الملكية.

وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بالطراز المعماري للقصر وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، فيما جرت جميع الزيارات وسط التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، احتفل متحف الإسكندرية القومي،بمناسبة مرور ١٨ عام على افتتاح المتحف، وتضمنت الاحتفالية مسرحية قدمها فريق «لحن الحياة»، وهو فريق من الشباب الواعدة من أصدقاء القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومى تحت إشراف الدكتورة هبه حسن، كما تضمن اليوم حفل كورال الأطفال بقيادة الفنانة المتميزة «غنوة».

وفي الختام قامت هبه القصبي مدير متحف الإسكندرية القومي، بتوزيع شهادات التقدير على كل من ساهم في انجاح تلك الاحتفالية وإخراجها بصورة مشرفة.

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)

بإجراءات احترازية وكمامات .. متحف المجوهرات الملكية يستقبل وفود من جامعة عين شمس و"الصداقة المصرية الهندية" للترويج السياحى (صور)