25 ألف سائح يصلون مطاري مرسى علم والغردقة على متن 161 رحلة

★ ★ ★ ★ ★

حقق مطارا الغردقة ومرسي علم الدوليين بالبحر الأحمر زيادة كبيرة في عدد الرحلات الدولية السياحية السبت، حسب جداول التشغيل للرحلات الجوية القادمة.

وبلغ عدد الرحلات المقرر وصولها إلى المطارين خلال ٢٤ ساعة نحو ١٦١ رحلة أقلت نحو ٢٥ الف سائح من مختلف الجنسيات الأوربية وروسيا.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الاحمر ٢٦ رحلة دولية فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي ١٣٥ رحلة دولية.

وشهدت الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر ارتفاعا في إشغالات السياحة الأجنبية خاصة السياحة الروسية التي قررها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.