343 محضرًا في 8 حملات تموينية مفاجئة على مخابز الإسكندرية

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قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ8 إدارات فرعية وتم تحرير 343 محضر.

شنت ادارة الرقابة التموينية برئاسة جمال عمار، حملة أسفرت عن تحرير ٧٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

وفى ادارة تموين العجمى، حررت الحملة 41 محضر شملت ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر حيازة سلع منتهية الصلاحية، ومحضر حيازة منتجات مقلدة العلامة التجارية، ومحضر لمصنع بدون ترخيص، و١٥ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 63 محضر شملت ٢٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،و١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 37 محضر شملت ٢١ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفين، و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 42 محضر شملت ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، و١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وفى ادارة تموين العامرية حررت الحملة 30 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 27 محضر شملت ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى ادارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 30 محضر شملت ١٥ محضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٦ محاضر لبقالين تموين مخالفين، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص.