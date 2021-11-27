انتحار عريس البدرشين بعد ساعات من حفل زفافه.. والعروسة تستغيث بأهله

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أقدم عريس البدرشين على الانتحار بعد ساعات من دخوله شقتة الزوجية بمنطقة البدرشين، ترك العروس في غرفتها وذهب إلى المطبخ وطعن نفسه بسكين ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفي.

تلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى بوصول جثة شاب 26 سنة، توفي بجرح طعني نافذ بالبطن، بعد ساعة من ليلة زفافه، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرة العريس أكدت ووالدته وشقيقته بانه تخلص من حياته، عقب اختلائه بعروسته في شقة الزوجية.

وقالت التحريات أن الموتوفي لم يتمكن من الدخول بزوجته، فتركها في الغرفة بحجة الدخول إلى الحمام وعند غيابه لحقت العروس وففوجئت بسقوطه على الأرض غارقة في دمائه داخل المطبخ.

وأضافت التحريات أن العروس استغاثت بأهل المتوفي والذين قاموا بنقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله إلى مستشفي البدرشين، وقالت أسرة الشاب العريس كان يعاني من حالة نفسية قبل الزواج وانهم كانوا يعتقدون أن زواجه سوف يحسن حالته الصحية.

لم تتهم أسرة العريس أحدا بالتسبب في وفاته، ونفت وجود شبهة جنائية في وراء الحادث وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وعرض الجثة على الطب الشرعي للتأكيد من سبب الوفاة.

تحول الفرح من التهاني والتبريكات إلى صراخ وعويل عقب انشار خبر وفاة العريس ليلة زفافه طعنًا بسكين عقب إنتهاء انتهاء مراسم الحفل ودخوله عش الزوجية