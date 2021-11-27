%21 من جميع الوجهات حول العالم حدودها مغلقة حالياً أمام السياح بسبب كورونا

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تستمر واحدة من كل خمس وجهات في إغلاق حدودها تمامًا حيث تؤثر الطفرات الجديدة في COVID-19 على استئناف السياحة الدولية، ويُظهر البحث الأخير أن 98٪ من جميع الوجهات لا تزال تخضع لنوع من القيود المفروضة على السفر.

وفقًا لتقرير قيود السفر الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، فإن 46 وجهة (21 ٪ من جميع الوجهات حول العالم) لديها حاليًا حدود مغلقة تمامًا أمام السياح. ومن بين هذه الوجهات، أغلقت 26 وجهة حدودها تمامًا منذ نهاية أبريل 2020 على الأقل. ولا تزال 55 وجهة أخرى (25٪ من جميع الوجهات العالمية) مغلقة جزئيًا أمام السياحة الدولية، و112 وجهة (52٪ من إجمالي الوجهات) وجهات) تطلب من السياح الدوليين تقديم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار مستضد عند الوصول.

يعكس الاتجاه نحو الوجهات التي تتخذ نُهجًا قائمة على الأدلة للقيود الطبيعة المتطورة للوباء، كما سيساعد على استعادة الثقة في السفر مع المساعدة في الحفاظ على سلامة السياح والعاملين في مجال السياحة.

يُظهر البحث أيضًا كيف تنفتح الوجهات أمام السياح الدوليين الذين تم تطعيمهم: فقد خففت 85 وجهة (39 ٪ من جميع الوجهات في جميع أنحاء العالم) القيود المفروضة على السياح الدوليين الذين تم تلقيحهم بالكامل، في حين أن 20 وجهة (9 ٪ من جميع الوجهات في جميع أنحاء العالم) حققت COVID- 19 التطعيم إلزامي لدخول وجهة لأغراض السياحة. ومع ذلك، قامت أربع وجهات فقط حتى الآن برفع جميع القيود المتعلقة بـ COVID-19 تمامًا (كولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك).

يقول الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: «إن التخفيف الآمن للقيود المفروضة على السفر أو رفعها أمر ضروري لاستئناف السياحة وعودة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي يقدمها القطاع. يعكس الاتجاه نحو الوجهات التي تتخذ نهجًا قائمة على الأدلة للقيود الطبيعة المتطورة للوباء، كما سيساعد في استعادة الثقة في السفر مع المساعدة في الحفاظ على سلامة السياح والعاملين في مجال السياحة».

كما هو الحال في الإصدارات السابقة من بحث تقرير قيود السفر الصادر عن منظمة السياحة العالمية، يُظهر هذا التقرير الأخير استمرار الاختلافات الإقليمية فيما يتعلق بقيود السفر. لا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة التي تعاني من معظم القيود، حيث تم إغلاق 65 ٪ من جميع الوجهات تمامًا. وبالمقارنة، فإن أوروبا هي المنطقة العالمية الأكثر انفتاحًا على السياح الدوليين (7٪ من الحدود مغلقة تمامًا)، تليها إفريقيا (9٪)، والأمريكتان (10٪) والشرق الأوسط (15٪).

تؤكد التحديات المستمرة التي يشكلها الوباء على أهمية السلطات الوطنية التي تضمن تقديم إجراءات ومتطلبات الهجرة في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة ومتسقة عبر جميع أنظمة ومنصات المعلومات، للحفاظ على الثقة والثقة ولزيادة تسهيل التنقل الدولي.