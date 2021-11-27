المؤتمر العالمي الأول للسياحة الرياضية: دور الرياضة في إنعاش السياحة ومساهمتها في خطة 2030

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ناقش الخبراء والأكاديميون المشهورون في السياحة الرياضية على مدار يومين الاتجاهات الحالية والمستقبلية في هذا القطاع وأكدوا على الدور الرئيسي للرياضة في تطوير سياحة أكثر استدامة وشمولية.

وركزت النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسياحة الرياضية (25-26 نوفمبر، لوريت دي مار، إسبانيا) على القدرة الفريدة للقطاع على تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والتنويع والشراكة بين القطاعين العام والخاص. تم تنظيم المؤتمر من قبل منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ووكالة السياحة الكتالانية (ACT)، وهي عضو منتسب في منظمة السياحة العالمية UNWTO.

وفي حفل الافتتاح، أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أن عقد هذا المؤتمر، بمشاركة شخصية قوية، هو رسالة واضحة مفادها أن قطاع السياحة مستعد لاستقبال السياح مرة أخرى، وأن انتعاش السياحة الرياضية يلعب دورًا مهمًا. دورا مهما، وأضاف بولوليكاشفيلي: «من الأمثلة المشجعة العودة التدريجية للأحداث الرياضية الكبرى، والتي تعد محركًا رئيسيًا لاستئناف السياحة».

من جهته، شدد وزير الأعمال والعمل في حكومة كاتالونيا الإقليمية، روجر تورنت، على أن «هذا المؤتمر يمكن أن يولد أفكارًا تسمح بالتقدم نحو سياحة أكثر مسؤولية واستدامة بفضل التنويع والتمايز والابتعاد عن المواسم».. بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن السياحة، ولا سيما السياحة الرياضية، يمكن أن توفر فرصًا اقتصادية وفرص عمل واجتماعية يجب تسخيرها.

حضر المؤتمر شخصيًا حوالي 350 مشاركًا، وتابعه أكثر من 150 عبر الإنترنت. تمت مناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا على مدار اليوم الأول، بدءًا من تأثير COVID-19 والاتجاهات الحالية في الطلب على السياحة وفي سوق السياحة، إلى الاتجاهات في الرياضة، والابتكار في الأحداث الرياضية الكبرى، والتنوع والشمول، والقطاعين العام والخاص. استراتيجيات الحكم.

وركز اليوم الثاني على التحول الرقمي للقطاع وظاهرة الرياضة الإلكترونية، وتعزيز التسويق الرقمي، والإطار البيئي والبحث الجديد في القطاع، وكان أحد أكثر الجوانب ابتكارًا التي طرحها المؤتمر هو نشر مقصورتين هولوغرام في الإجراءات من أجل مشاركة المتحدثين الذين لم يتمكنوا من الحضور شخصيًا، ويعتبر العمل في السياحة والرياضة من بين أولويات منظمة السياحة العالمية، لا سيما في ضوء التعافي الضروري للقطاع بشكل عام.

شارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثًا- أكثر من نصفهم شخصيًا- من كندا وكرواتيا والولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وويلز وإيطاليا وجنوب إفريقيا، من بين آخرين، وكان من بين المتحدثين شخصيات بارزة ذات خبرة معترف بها في قطاعي الرياضة والسياحة، وتمثل كيانات هي أيضًا أعضاء منتسبين إلى منظمة السياحة العالمية مثل لافون ويتمان، رئيس شركة Skal International؛ سونتو مايز، المدير العام للسياحة كوازولو ناتال؛ لويس فالينتي، رئيس الشراكات والمعلومات في متحف إف سي أوبورتو؛ باراسكيفي باتوليدو، رئيس منظمة السياحة في ثيسالونيكي؛ كاتيا خواريز دوبون، مديرة لجنة الاستدامة الدولية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، وليزا ديلبي نيروتي، الأستاذة بجامعة جورج واشنطن.