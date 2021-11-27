شهادة كورونا جديدة من الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهرًا لتشجيع السفر والسياحة

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دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى توخي الحذر ردًا على توصية المفوضية الأوروبية بأن شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي (DCC) يجب أن تظل صالحة فقط لمدة تصل إلى تسعة أشهر بعد جرعة التطعيم الثانية، ما لم يتم إعطاء حقنة معززة .

وحقق الاتحاد الأوروبي DCC نجاحًا كبيرًا في قيادة نهج مشترك على مستوى القارة لإدارة الأزمة الصحية لـ COVID-19 وفي تسهيل حرية الأشخاص في السفر مرة أخرى، إنه يدعم تعافيًا هشًا في قطاع السفر والسياحة.

وقال رافائيل شفارتزمان، نائب الرئيس الإقليمي لأوروبا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إنه من الأهمية بمكان أن يكون لأي تغييرات يتم إجراؤها نهجًا مشتركًا يعترف بتأثير السياسات المتباينة من قبل الدول الأعضاء الفردية ويعزز المزيد من التنسيق في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف أن القضية الحاسمة هي صلاحية اللقاح ومتطلبات الحقن المعززة، مع تلاشي المناعة التي يوفرها التطعيم، ويتم تقديم اللقاحات المعززة بشكل متزايد لتوسيع الاستجابة المناعية للناس وتقويتها.

ومع ذلك، إذا كانت الطلقات المعززة مطلوبة للحفاظ على صلاحية DCC، فمن الضروري أن تنسق الدول نهجها مع طول الوقت المسموح به بين نقطة التطعيم الكامل وإدارة الجرعة الإضافية. قد تكون الأشهر التسعة التي اقترحتها اللجنة غير كافية.

و سيكون من الأفضل تأجيل هذا المطلب حتى تقدم جميع الدول لكميات معززة لجميع المواطنين، وصلاحية لمدة اثني عشر شهرًا لمنح المزيد من الوقت للأشخاص للوصول إلى جرعة معززة، مع الأخذ في الاعتبار مناهج التطعيم الوطنية المختلفة التي يتم اتباعها.

«اقتراح إدارة القيود المفروضة على صلاحية DCC يخلق العديد من المشاكل المحتملة. سيحتاج الأشخاص الذين تلقوا اللقاح قبل شهر مارس، بما في ذلك العديد من العاملين الصحيين، إلى الحصول على جرعة معززة بحلول 11 يناير أو قد لا يتمكنون من السفر. هل ستوافق دول الاتحاد الأوروبي على فترة زمنية موحدة؟ كيف سيتم تنسيق المتطلبات مع العديد من الدول التي طورت تصاريح COVID المعترف بها بشكل متبادل من قبل الاتحاد الأوروبي؟

علاوة على ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنه يجب إعطاء الأولوية للجرعات المعززة للفئات الضعيفة التي لم تحصل على الجرعة الأولى، ناهيك عن جرعة معززة. في جميع أنحاء العالم، لا يزال أمام برنامج اللقاح طريق طويل ليقطعه في العديد من الدول النامية، وينبغي أن ينصب التركيز على ضمان المساواة في اللقاحات، وبالنظر إلى أن غالبية المسافرين جواً ليسوا في الفئات الأكثر ضعفًا، فإن السماح بفترة زمنية مدتها اثني عشر شهرًا قبل الحاجة إلى التعزيز سيكون نهجًا أكثر عملية للمسافرين ونهجًا أكثر إنصافًا للعدالة في اللقاح وقال شفارتزمان هناك عنصر آخر مثير للقلق هو توصية المفوضية بأن المسافرين الذين تم تطعيمهم بلقاح غير معتمد من الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدموا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي قبل المغادرة.

و سيؤدي هذا إلى تثبيط السفر من أجزاء كثيرة من العالم حيث معدلات الإصابة منخفضة، ولكن تم تطعيم السكان بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية والتي لم تحصل بعد على الموافقة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي

«يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للسياسات التي تكون بسيطة ويمكن التنبؤ بها وعملية من أجل ضمان استعادة الركاب الثقة للسفر وثقة شركات الطيران لإعادة فتح المسارات. أوضح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض في تقريره الأخير عن المخاطر أنه من غير المحتمل أن يكون لقيود السفر أي تأثير كبير على توقيت أو شدة الأوبئة المحلية.

وقال: نحن نقدر أن السلطات يجب أن تظل يقظة، لكن التمييز بين اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية هو إهدار للموارد وعائق غير ضروري أمام حرية الناس في السفر .