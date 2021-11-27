★ ★ ★ ★ ★

استقر سعر الذهب اليوم، صباح السبت، 27 نوفمبر 2021، على الأسعار المنخفضة التى حققها مساء الجمعة وذلك لاغلاق البورصة العالمية والمحلية لقضاء الإجازة الاسبوعية، واستقرت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، عند سعر 1,792.60 دولارا للأوقية، ليسقر خلال يومى السبت والأحد أسفل عن حاجز 1800 دولار للأوقية .

واستقر سعر الذهب اليوم فى مصر عند الأسعار المسجلة مساء الجمعة ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، ما بين 785 و787 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، صباح السبت، بين 897 و899 جنيهات وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح السبت، بين 785 و787 جنيها ويعد أكثر الأنواع انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح السبت، بين 673 و675 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح السبت، ما بين 6280 و 6296 جنيها.

وهذه الأسعار تحددها شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، التى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا في مصر وعلى المستوى العالمى، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

استقر سعر الذهب عالميًا، اليوم، عند أسعار مساء الجمعة والتى تراجعت بسبب ارتفاع الدولار مع احياء رهان المستثمرين اتجاه الفيدرالى الإحتياطى لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لإقتناء الذهب الذى لا يدر عائد .

واستقر سعر الذهب أسفل الحاجز الأشهر 1800 دولارا للأوقية حيث تم التداول عند 1,792.60 $ ، وقد يجد الذهب الدعم على 1777.40 دولار للأوقية، والمقاومة على 1850.40 دولار للأوقية . الذى لا يُدر عائدا.

استقرت اسعار الذهب اليوم فى أسواق المال في مصر وعالميا، بسبب الاغلاق لقضاء الإجازة الاسبوعية وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 793.01 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 906.29 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 679.72 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,792.60 $ .

ارتفع بسبب متحور كورونا .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 26-11-2021

تراجع جديد .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الخميس 25-11-2021

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 25-11-2021

تراجع عالمي ومحلي .. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأربعاء 24-11-2021