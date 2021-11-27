زراعة 220 ألف فدان قمح في الشرقية منها 48 ألفا على مصاطب

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أعلن المهندس على لاشين، وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، زراعة 220 ألف فدان من محصول القمح حتى الآن منذ بداية زراعته في 10 نوفمبر الجاري، والمستمر زراعته حتى نهاية الشهر القادم، لافتا إلى أن المستهدف زراعته هذا العام بالمحافظة 400 ألف فدان.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التوعية بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، مستمرة للمزارعين بهدف زيادة محصول القمح، وأن الجهاز الإرشادى مستمر في عقد ندوات توعوية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب والتى تعود على المزارع بأعلى إنتاجية وكذا ترشيد استهلاك المياه.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم توفير مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوى الجديد وخاصة الأسمدة والتقاوى، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، خاصة من محصول القمح المحصول الأول، وكذلك متابعة طرح التقاوى بالسعر المدعم، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب في أسعار التقاوى.

وأضاف أن قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية يتم زراعة الحقول الإرشادية بالمحافظة لمحصول القمح والتابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ومشروع دعم مزارعى الحيازات الصغيرة- ايكاردا وأيضاً التجميعات الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استهلاك مياه الرى وذلك باستخدام السطارة المعدلة والواردة من الايكاردا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن مزراعي الشرقية من المتميزين في زراعة القمح على المصاطب والتي تعتبر من أفضل طرق زراعة القمح على الإطلاق، مؤكدا أنه تم زراعة نحو 48 ألف فدان على المصاطب هذا العام، وذلك لأهميته في مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية، لما لها من خصوصية في تحسين الصفات المحصولية.