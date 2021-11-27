مواعيد مباريات اليوم السبت 27-11-2021.. ليفربول والجونة والبايرن وبرشلونة والإنتر أهم الفرق

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يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27-11-2021 عددًا من أهم المباريات فى الدوريات المختلفة، وتستعرض المصري اليوم مواعيد مباريات اليوم فى الدوري المصري والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الألماني ونهائي كأس الليبرتادوريس والدوري الإيطالي والدوري السعودي والدوري الفرنسي.

يتضمن جدول مباريات اليوم لعب عددًا من أهم المباريات منها: مباراة الجونة والشرقية للدخان فى الدوري المصري، ومباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد، ومباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة يوفنتوس وأتلانتا فى الدوري الإيطالي، ومباراة انتر ميلان وفينيزيا فى الدوري الإيطالي، ومباراة بايرن ميونخ وأرمينيا بيليفيلد، ومباراة بوروسيا دورتموند فولفسبورج فى الدوري الألماني، مباراة الاتحاد والطائي فى الدوري السعودي، مباراة نيس وميتز فى الدوري الفرنسي.

موعد مباراة الجونة والشرقية للدخان فى الدوري المصري اليوم

يقابل فريق الجونة نادي الشرقية للدخان اليوم الساعة 5.30 مساءًا وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورت – Ontime Sports 1 .

يأتي النادي الأهلي في المركز الأول من ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة ويحل نادي الزمالك وفريق بيرامدز فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة ثم البنك الأهلي برصيد 10 نقاط ويأتي غزل المحلة فى المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة أرسنال × نيوكاسل يونايتد |>> الساعة 2.30 ظهرا وتنقلها قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة ليفربول × ساوثهامبتون |>> الساعة 5 مساءا وتنقلها قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.

كريستال بالاس × أستون فيلا ساوثهامبتون |>> الساعة 5 مساءا وتنقلها قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 2 HD Premium.

نوريتش سيتي × وولفرهامبتون ساوثهامبتون |>> الساعة 5 مساءا وتنقلها قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 3 HD Premium.

برايتون × ليدز يونايتد ساوثهامبتون |>> الساعة 7.30 مساءا وتنقلها قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل فريق تشيلسي قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ويليه فريق مان سيتى برصيد 26 نقطة ثم ليفربول فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة ويليه وست هام برصيد 23 نقطة ويحل نادي أرسنال فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

يلعب فريق بالميراس البرازيلي اليوم فى مواجهة نادي فلامنجو البرازيلي أيضًا فى نهائي كاس ليبرتادوريس 2021.

موعد مباراة بالميراس × فلامنجو |>> الساعة 10 مساءا.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس × سيلتا فيجو |>> الساعة 3 عصرا وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

فالنسيا × رايو فاليكانو |>> الساعة 5.15 مساءا وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

ريال مايوركا × خيتافي |>> الساعة 7.30 عصرا وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

فياريال × برشلونة |>> الساعة 10 مساءا وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الأول فى ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة ثم ريال سوسيداد برصيد 29 نقطة ثم اشبيلية فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي × فيورنتينا – الساعة 4 عصرا.

سامبدوريا × هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا.

موعد مباراة يوفنتوس × أتلانتا – الساعة 7 مساءا.

موعد مباراة انتر ميلان × فينيزيا – الساعة 9.45 مساء.

يحتل فريق نابولي ونادي ميلان المركز الأول من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة ويأتي الإنتر فى المركز الثالث 28 نقطة، وأتالانتا فى المركز الرابع برصد 25 نقطة ثم روما فى المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني

جرويتر فورت × هوفنهايم – الساعة 4.30 عصرا.

بوخوم × فرايبورج – الساعة 4.30 عصرا.

كولن × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4.30عصرا.

هيرتا برلين × أوجسبورج – الساعة 4.30 عصرا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند × فولفسبورج – الساعة 4.30عصرا.

موعد مباراة بايرن ميونخ × أرمينيا بيليفيلد – الساعة 7.30 مساءا.

يحتل فريق بايرن ميونخ المركز الأول فى الدوري الألماني برصيد 28 نقطة ثم يأتي دورتموند فى المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل × نانت – الساعة 6 مساءا.

نيس × ميتز – الساعة 10 مساءا.

يأتي فريق باريس سان جيرمان فى المركز الأول من ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة ثم نيس 26 قطة ثم رين ولنس فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

الباطن × الحزم - الساعة 2 ظهرا على قناة الرياضية السعودية.

الاتفاق × الفيصلي – الساعة 4.30 عصرا على قناة الرياضية السعودية.

موعد مباراة الاتحاد × الطائي – الساعة 6.45 مساءا على قناة الرياضية السعودية.

يحتل فريقا الشباب وضمك المركز الأول من ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، ثم الاتحاد فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة ويأتي الهلال فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.