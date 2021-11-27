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ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلي 3734 حالة بشمال سيناء منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في بيان اليوم، إنه تم تسجيل 7 حالات شفاء من فيروس كورونا ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3734 حالة منذ بداية الجائحة، بجانب تسجيل حالتين إيجابيتين ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 774 حالة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 306 حالة.

وأشار شوكه إلى وجود 17 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و49 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.