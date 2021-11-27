بدء أعمال القوافل الطبية من جامعتي عين شمس والأزهر بالبحر الأحمر لمدة أسبوع

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تبدأ اليوم السبت أعمال قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق وكلية طب بنات جامعة الأزهر، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعتي الأزهر والزقازيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر. والتي تستمر حتي الخميس المقبل وتضم القافلة الطبية المجانية عددا من التخصصات الطبية بينها الأوعية الدموية والأطفال والعيون، والقلب والصدر والمسالك والباثولوجي.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الكشوفات تبدأ في التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فرق مكافحة ناقلات الأمراض بمدن المحافظة بتكثيف أعمال الترصد والاستكشاف والرش الضبابي في مدن المحافظة المختلفة وقد تم عمل رش ضبابى بمناطق ابو نواس والمحافظة ومسجد الميناء وقرية الصيادين ومنطقة خلف القسم القديم وميدان العروسة بالغردقة

وستتوالي أعمال الترصد والاستكشاف الحشري والرش الضبابي طبقا للخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.