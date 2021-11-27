من بينها سعاد الخولي وطفل أبوالريش وسب وقذف الإعلاميين (قضايا الجنايات في أسبوع)

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نظرت دوائر محكمة الجنايات، عددا من القضايا التي أصدرت فيها قرارات وأحكام، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، في اتهامها بالكسب غير المشروع لجلسة 27 فبراير المقبل.

كان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، أحال المتهمة لمحكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقرابة 900 ألف جنيه.

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة أنه بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع- مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، والبحر الأحمر، مستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها أبنائها «ر» و«أ» و«م»، علی کسب غير مشروع مبلغ وقدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجًا عن استغلالها لصفتها في الوظائف سالفة البيان، بأن استغلت وظائفها السابقة، وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم، وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما في اتهامهما بخطف طفل من مستشفى أبوالريش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد وياسر إبراهيم وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.

كانت والدة الرضيع، الذي خُطف منها يوم 21 مارس الماضى، عقب توجهها به إلى مستشفى أبوالريش للأطفال لعلاجه، قالت إن المتهمة استوقفتها منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب.

بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام، مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيته، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسب الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

كما قررت محكمة جنح عين شمس،مد أجل الحكم على 3 متهمين في واقعة تقديم الكفن في عين شمس، والمتهمين في قضية جديدة بالنصب على المواطنين وبيع شقق وهمية.لجلسة 30 نوفمبر

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التي كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها، والتى أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى، حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.

وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسًا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وعلى إثر ذلك تم تداول مقطع مصور تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، وألقي القبض عليهم.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 8 متهمين يحملون الجنسيات المصرية والفلسطينية والأردنية، في اتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية. وأجلتها لجلسة 14 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر سلامة، وتامر رياض.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية بحلوان.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة، الهدف منها الاتجار بالبشر لتحقيق منافع مادية، بأن استغلوا ضحايا من الذين يحتاجون الأموال واستأصلوا عضوا من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها لآخرين أجانب.

كما جاء بأمر الإحالة أن «المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، تحقيقًا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة مع شخص طبيعي هو المجني عليه «فهد.م.ع»، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «س. ب»، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن نقل المتهمون جميعًا أعضاء جسم المجني عليه «فهد. أ»، بأن اتفقوا معه على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه «حسام. ح»، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة- بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان. ب»، بقصد تحقيق منفعة مادية».

وحددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي،جلسة 27ديسمبر للحكم على الدكتور أيمن منصور ندا في اتهامه بسب وقذف الإعلاميين.

كان «ندا»، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قال، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أحمد موسى، مواصفات المذيع كما تشير إليها الكتب غير موجودة فيه، وخصائص الصوت والأداء غير متوفرة لديه، بل لديه مشكلات صوتية وأدائية واضحة تمثل في حد ذاتها عائقاً أمام الإنسان الطبيعي للتواصل مع الآخرين والتفاعل معهم، فما بالك بالمذيع؟! ولديه مشكلات ثقافية واضحة تمنعه من التأثير، وله مواصفات شكلية ظاهرة تمنعه من الإقناع، وهو دائم الوقوع في أخطاء مهنية كفيلة باعتزاله الإعلام نهائيًّا».

ورد الإعلامي «موسى» على «ندا»، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلًا: «المتنمر أيمن منصور ندا من حقك النقد، لكن أن تتنمر على جسمي وصوتي وما خلقه المولى سبحانه وتعالى، فهذا يخرج من النقد إلى التنمر والإساءة والسخرية».

وأضاف: «هل هذا مستوى مَن يُفترض فيه أن يدرس لأولادنا في الجامعة معنى القيم والأخلاق واحترام الآخر، ويكون هو نفسه مَن يتنمر ويسخر؟! سوف يتولى المستشار القانوني تقديم بلاغ إلى معالي النائب العام ضد المتنمر (ندا)، الأستاذ الجامعي، ويطبق القانون على المتنمر».